ضبط سائق ميكروباص صدم شابين أثناء استقلالهما دراجة بخارية فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على سائق ميكروباص تسبب في مصرع شاب وإصابة آخر بمنطقة حلوان، أثناء استقلالهما درجة بخارية، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة شاب وآخر مصاب فى حادث تصادم ميكروباص ودراجة بخارية، فانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات حول الحادث، أن سائق سيارة ميكروباص اصطدم بدراجة بخارية يستقلها شابين، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهما إلى المستشفى، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وأهالى الضحية والمصاب، وتحرر محضر بالواقعة.