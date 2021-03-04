صدور كتاب "الروضة الندية فى شرح الأحاديث القدسية".. أحدث إصدارات الأوقاف

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف صدور كتاب "الروضة الندية فى شرح الأحاديث القدسية"، مؤكدة أن الموسوعة من أهم الموسوعات التى تناولت الأحاديث القدسية إن لم تكن فريدة فى بابها، حيث قام بجمعها وترتيبها وتخريجها وشرحها ومراجعتها نخبة من أبرز علماء الحديث فى العصر الحاضر هم أعضاء لجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع فريق متميز من الباحثين بالمجلس.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن الموسوعة تتناول ما ورد من الأحاديث القدسية في الكتب الستة : (صحيح البخاري ، صحيح مسلم، سنن أبي داود ، سنن الترمذى، سنن النسائي، سنن ابن ماجه) جمعًا واختيارًا وتخريجًا وشرحًا في أسلوب ميسر، مما يجعلها زادًا للعالم والباحث والمثقف وطلاب العلم على حدٍّ سواء، كلٌّ يجد فيها بفضل الله وكرمه طِلبته ومُبتغاه.

وتبرز الموسوعة أهم الموضوعات والقضايا التي تناولتها الأحاديث القدسية، في علم العقيدة ، وفي أبواب العبادات، ومكارم الأخلاق ، وبيان سعة وعظم رحمة الله (عز وجل) بخلقه ، وما يتعلق ببعض قصص وفضائل الأنبياء (عليهم السلام) ، وغير ذلك من الموضوعات الهامة.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها "رؤية" للفكر المستنير أصدرت الإصدار السادس والعشرون : “فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، و يهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء على أهمية فهم المقاصد الكلية للتشريع بصفة عامة ، وضرورة فهم مقاصد السنة النبوية بصفة خاصة ، وفهم مقاصد كل نص أو مجموعة نصوص مترابطة في ضوء غاياتها العليا مع ضرورة مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم عند قراءة النص وفهم معانيه أو استنباط بعض الأحكام الجزئية منه.

ويقدم الكتاب قراءة عصرية لنماذج مختارة من السنة النبوية المشرفة ، بما يؤكد أننا في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة لمعظم نصوص السنة النبوية المشرفة المطهرة في ضوء واقعنا المعاصر الراهن ومستجداته، كما يلقي الضوء على عدد من القضايا المهمة ، مثل : دفع الهلاك ودفع المشقة عن الناس ، والعمل في إطار المتيسر لا المتعذر، ومفهوم درء الحدود بالشبهات، وحدود الترويح المباح عن النفس ، وغير ذلك من الموضوعات الحياتية المتجددة.