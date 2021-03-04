صحيفة أمريكية: مسؤولون أمريكيون يعتقدون أن حزب الله العراقى وراء هجمات عين الأسد

كتب أحمد عرفة

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن حزب الله العراقي وراء الهجمات على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء إن الولايات المتحدة "لن تتورع" عن الرد على الهجمات على قواتها إذا لزم الأمر، وذلك بعد هجوم صاروخى على قاعدة عين الأسد الجوية التى تستضيف قوات أمريكية وعراقية ومن التحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى فى إفادة صحفية "فلنتعامل مع هذا بالشكل الصحيح. لنترك شركاءنا العراقيين يحققون فى هذا، ونرى ما يتوصلون إليه" واصفا الهجوم بأنه "تطور مقلق".

وأضاف "بعد ذلك، إذا استدعى الأمر الرد، فأعتقد أننا أظهرنا بوضوح أننا لن نتورع عن ذلك. لكننا لم نصل إلى هذا بعد"، رافضا بشكل قاطع التكهن باحتمال الرد على الهجوم.