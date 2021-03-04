صحة بورسعيد تعلن تطعيم 107 آلاف و466 طفلا ضد شلل الأطفال

وأشار "أبوهاشم"، في بيان له، إلى أن نسبة الأطفال الذين جرى تطعيمهم تجاوز 98 % من إجمالي المستهدف، وأنه وجه باستمرار أعمال الحملة بالفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية خلال يومي الخميس والجمعة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وذلك لاستقبال الأطفال المتخلفين عن التطعيم، ومن كان لديهم موانع مؤقتة عن التطعيم خلال أيام الحملة، وزالت عنهم الأعراض المرضية.

وأكد على أن الهدف من التطعيمات هو رفع مناعة الأطفال ضد شلل الأطفال، والوصول إلى جميع المستهدفين للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مقدمًا الشكر للأطقم الطبية المشاركين في أعمال تلك الحملة.