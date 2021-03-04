سريلانكا تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح الروسى "سبوتنيك V"

أعلن مسؤول بوزارة الصحة في سريلانكا أن البلاد وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وقال لصحيفة ديلي ميرور: "تم الحصول على الموافقة من قبل لجنة خبراء من الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية".

بدأت سريلانكا التطعيم ضد فيروس كورونا في 29 يناير الماضي، بعد أن أرسلت إليها الهند 500 ألف جرعة من لقاح أكسف الهندي.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السريلانكية، فقد تم الكشف عن أكثر من 84.2 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتوفي 484 شخصا، وتعافى أكثر من 80.4 ألف شخص.

وخلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر اللقاح الروسي "سبوتنيك V" معدلات عالية من الفعالية والمناعة والأمان، بنسبة 91.6٪، ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا المستجد. وتمت الموافقة على استخدام اللقاح الروسي في أكثر من 30 دولة.