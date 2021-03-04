زلزال بقوة 8 درجات يضرب نيوزيلندا للمرة الثانية خلال يوم

كتب محمد جمال

ضرب زلزال بقوة 8 درجات سواحل نيوزلندا للمرة الثانية خلال يوم، وذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامى) في المحيط الهادي أنه أصدر تحذيرا من تسونامى بعد وقوع زلزال شدته 7.3 درجة شرق الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا صباح اليوم.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في بادئ الأمر أن شدة الزلزال 7.3 درجة قبل أن تعدله بالخفض إلى 6.9. وقالت إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي إن من المحتمل حدوث تسونامي في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.