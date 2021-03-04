اليوم السابع
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زلزال بقوة 7.3 يضرب سواحل نيوزيلندا وتحذيرات من موجات تسونامى

الخميس، 04 مارس 2021 04:14 م
زلزال بقوة 7.3 يضرب سواحل نيوزيلندا وتحذيرات من موجات تسونامى تسونامى - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر السواحل الشمالية لنيوزيلندا.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، عبر موقعه الالكتروني الآن، إن هناك احتمالية لموجات "تسونامي"، بسبب الزلزال، وذلك على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

 


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