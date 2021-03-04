روسيا: إصابة سوريين بعد قمع إرهابيين لمظاهرة فى ريف حلب

كتب أحمد عرفة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن قمع المسلحين الإرهابيين في سوريا لمظاهرة احتجاجية للسكان في مدينة الباب بريف حلب، مما أسفر عن إصابات بين السكان.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، إن نحو 150 شخصا خرجوا للتظاهر في مدينة الباب بدعوات لانسحاب الفصائل الموالية لتركيا وعودة الأراضي لسيطرة دمشق.



وأكد نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن المظاهرة جرى تفريقها بالقوة من قبل المسلحين، مما أسفر عن إصابة 5 سكان محليين بجروح، لافتا إلى تنامي الميول الاحتجاجية وسط السكان في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية في سوريا، الذين يعارضون فظائع عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية.



ودعا نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا قادة التشكيلات المسلحة إلى الوقوف إلى جانب تسوية سلمية في المناطق التي يسيطرون عليها.