دراسة: فيروس كورونا قد يعطل عمل عضلة القلب

كتبت فاطمة خليل

قدمت دراسة جديدة لكلية الطب بجامعة واشنطن دليلاً على أن تلف القلب لمرضى كورونا ناتج عن غزو الفيروس وتكاثره داخل خلايا عضلة القلب، مما يؤدي إلى موت الخلايا والتدخل في تقلص عضلة القلب، ورأى الباحثون أن مرض كوفيد -19 يعطل عمل عضلة القلب بشكل طبيعي وقد يؤدي إلى فشل القلب، وفقاً لموقع "ميديكال".





واستخدم الباحثون، في الدراسة التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، الخلايا الجذعية لهندسة أنسجة القلب التي تشكل نموذجًا للعدوى البشرية ويمكن أن تساعد في دراسة المرض وتطوير العلاجات الممكنة.

قال كبير المؤلفين كوري جيه لافين، أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة واشنطن أن "بعض الرياضيين الجامعيين الذين سُمح لهم بالعودة إلى ألعاب القوى التنافسية بعد الإصابة بكورونا أظهروا لاحقًا ندوبًا في القلب وكان هناك جدل حول ما إذا كان هذا بسبب عدوى مباشرة للقلب أو بسبب استجابة التهابية جهازية يحدث بسبب عدوى الرئة.

كما استخدمت الخلايا الجذعية لهندسة الأنسجة التي تحدد كيفية تقلص أنسجة القلب البشرية، وقاموا بدراسة نماذج أنسجة القلب هذه، وتوصلوا إلى أن العدوى الفيروسية لا تقتل خلايا عضلة القلب فحسب، بل تدمر وحدات الألياف العضلية المسئولة عن تقلص عضلة القلب.

كما أظهروا أن موت الخلايا وفقدان ألياف عضلة القلب يمكن أن يحدث حتى في حالة عدم وجود التهاب.

وقال لافين: "يمكن أن يكون الالتهاب ضربة ثانية على الضرر الذي يسببه الفيروس، لكن الالتهاب نفسه ليس السبب الأولي لإصابة القلب".

لطالما ارتبطت العدوى الفيروسية الأخرى بتلف القلب، لكن لافين قال إن فيروس كورونا وهو الفيروس المسبب لكورونا، فريد من نوعه في تأثيره على القلب، خاصة في الخلايا المناعية التي تستجيب للعدوى.

وقال لافين: "يتسبب كوفيد -19 في استجابة مناعية مختلفة في القلب مقارنة بالفيروسات الأخرى ، ولا نعرف بعد ماذا يعني ذلك".

وأضاف "بشكل عام ، تميل الخلايا المناعية التي تُرى تستجيب لفيروسات أخرى إلى الارتباط بمرض قصير نسبيًا يتم حله بالرعاية الداعمة لكن الخلايا المناعية التي نراها في مرضى القلب بكورونا تميل إلى الارتباط بحالة مزمنة يمكن أن تصاب بها. عواقب طويلة المدى. هذه ارتباطات ، لذا سنحتاج إلى مزيد من البحث لفهم ما يحدث ".