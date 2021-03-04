دراسة بريطانية تختبر لقاح كورونا على المرضى الذين يعانون من نقص المناعة

كتبت إيناس البنا

ذكر تقرير شبكة "bbc"، إنه يتم بحث الأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة بسبب الظروف الصحية، بما في ذلك السرطان، في دراسة لمعرفة ما إذا كانت لقاحات فيروس كورونا ستظل توفر لهم حماية عالية.

تُظهر التجارب وبيانات الحياة الواقعية أن اللقطات تعمل بشكل جيد جدًا لمعظم البالغين، بما في ذلك كبار السن، ولكن هناك القليل من الأدلة على الفعالية في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة.

لقاحات الفيروس التاجي المعتمدة من قبل المنظمين في المملكة المتحدة آمنة ولا تزال موصى بها للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب الظروف الصحية الأساسية أو الأدوية الموصوفة، بما في ذلك أولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو زرع الخلايا الجذعية.



اختبار لقاح كرونا على اصحاب المناعة الضعيفة

في دراسة ، سيتم تطعيم ما يصل إلى 5000 من هؤلاء المرضى ، من جميع أنحاء المملكة المتحدة ، كجزء من برنامج NHS الشامل، مع خضوعهم لتحاليل الدم قبل وبعد فحص مستويات المناعة لديهم ومعرفة مدى حمايتهم من كوفيد.

يجب أن يحصل الباحثون على بعض النتائج في غضون بضعة أشهر، ومن المتوقع ظهور النتائج الكاملة في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.

قال كبير الباحثين البروفيسور إيان ماكينز ، من جامعة جلاسكو البريطانية : "نحن بحاجة ماسة إلى فهم ما إذا كان من المحتمل أن تكون مجموعات المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان والتهاب المفاصل الالتهابي وأمراض الكلى والكبد محمية بشكل جيد بواسطة لقاحات كورونا الحالية. .

واضاف: "ستمنحنا الدراسة بيانات جديدة لا تقدر بثمن لمساعدتنا في الإجابة على أسئلة من هذا النوع من مرضانا وعائلاتهم."

فيما قالت الجمعية البريطانية لعلم المناعة: "في حين أن لقاح كورونا قد يوفر مستوى أقل من الحماية للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة مقارنة ببقية السكان ، إلا أنه لا يزال من المهم جدًا الحصول على التطعيم ، لأنه سيوفر لك قدر معين من الحماية، وايضا من المهم أن تتلقى جرعتين من اللقاح لزيادة الحماية التي يوفرها لك التطعيم".