علامات وأعراض ضعف جهاز المناعة ونصائح لصحة جيدة

كتبت إيناس البنا

يحمى جهاز المناعة الجسم من العدوى، وقد يكون الشخص الذى يعانى من ضعف فى جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بعدوى متكررة، وتشكل خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة والمكونات الأخرى، بما فى ذلك الأعضاء والعقد الليمفاوية، جهاز المناعة فى الجسم، ويمكن للعديد من الاضطرابات أن تضعف جهاز المناعة وتتسبب فى إصابة الشخص بضعف المناعة، وقد تتراوح هذه الاضطرابات من خفيفة إلى شديدة، بعضها موجود منذ الولادة، بينما ينتج البعض الآخر عن عوامل بيئية.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بعدوى متكررة وأعراض حادة، فقد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي وحالات أخرى، ويمكن أن يكون للبكتيريا والفيروسات، بما فى ذلك الفيروس المسبب للعدوى COVID-19، تأثير مدمر على شخص يعانى من ضعف فى جهاز المناعة.

وفى هذه المقالة وفقا لتقرير موقع medicalnewstoday، نلقى نظرة على علامات وأعراض ضعف الجهاز المناعى.

علامات وأعراض ضعف الجهاز المناعي

العرض الأساسى لضعف الجهاز المناعى هو التعرض للعدوى، فمن المرجح أن يصاب الشخص الذى يعانى من ضعف فى جهاز المناعة بالعدوى بشكل متكرر أكثر من معظم الأشخاص الآخرين، وقد تكون هذه الأمراض أكثر حدة أو أصعب فى العلاج.

وقد يجد هؤلاء الأفراد أنفسهم أيضًا يتعاملون مع عدوى لا يصاب بها الشخص الذى يتمتع بجهاز مناعى أقوى، تشمل العدوى التى يصاب بها الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة ما يلى:

التهاب رئوى

التهاب السحايا

التهاب شعبى

التهابات الجلد

قد تتكرر هذه الالتهابات بوتيرة عالية.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة لتجربة:

اضطرابات المناعة الذاتية

التهاب الأعضاء الداخلية

اضطرابات الدم أو التشوهات ، مثل فقر الدم

مشاكل في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك فقدان الشهية والإسهال والتشنجات البطنية

تأخر النمو والتطور عند الرضع والأطفال

نصائح للبقاء بصحة جيدة

يمكن للأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف اتخاذ عدة خطوات لزيادة فرصهم في البقاء بصحة جيدة وتجنب العدوى.

النظافة الجيدة

من أسهل الطرق التي يمكن أن يحافظ بها الشخص الذى يعانى من ضعف فى جهاز المناعة على الصحة هى ممارسة النظافة الجيدة، والتى تشمل غسل اليدين بشكل متكرر.

غسل اليدين بشكل صحيح يقلل بشكل كبير من الأمراض. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن غسل اليدين يقلل من حالات الإسهال المعدية بنسبة 58% لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

تجنب الأشخاص المرضى

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة تجنب الاقتراب الشديد من أى شخص مصاب بنزلة برد أو عدوى أخرى، حيث يمكن للفيروسات والأمراض المعدية الأخرى أن تنتشر من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق. يمكن أن تنتشر أيضًا في قطرات الماء التي يطردها الشخص في الهواء عند السعال أو العطس.

العزلة الذاتية خلال جائحة COVID-19

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بأعراض حادة لـ COVID-19 بعد التعرض لفيروس SARS-CoV-2.

تطهير الأدوات المنزلية

يمكن للجراثيم التي يمكن أن تسبب الأمراض أن تعيش على بعض الأسطح والأشياء في المنزل، مثل مقابض الأبواب وأجهزة التحكم عن بعد. يمكن لأي شخص تقليل عدد الجراثيم التي تسكن هذه المناطق والأشياء عن طريق تطهيرها بانتظام.