دخول طلاب 2 ثانوى بـ 12 محافظة لجان الامتحان وسط إجراءات احترازية.. صور

كتب محمود طه حسين

طبقت المدارس الثانوية الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الثانى الثانوى لحظة دخولهم لأداء الامتحان الإلكتروني فى مادتى علم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الثانية، حيث بدأ طلاب 12 محافظة هى الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين.

وكان طلاب 15 محافظة: القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بدأوا امتحاناتهم اليوم الخميس منذ التاسعة صباحاً.

وأكدت مصادر مسئولة، أن منصة الامتحان الإلكترونى تعمل بكفاءة ولم يتم تلقى أى شكاوى والأمور تسير بشكل طبيعى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان، على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة على ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات، مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية، والتأكد من شخصية الطلاب، والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.

توافد الطلاب دخول الطلاب المدرسة

فحص الطلاب