اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دخول طلاب 2 ثانوى بـ 12 محافظة لجان الامتحان وسط إجراءات احترازية.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 10:19 ص
دخول طلاب 2 ثانوى بـ 12 محافظة لجان الامتحان وسط إجراءات احترازية.. صور امتحانات الفصل الدراسى الأول
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طبقت المدارس الثانوية الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الثانى الثانوى لحظة دخولهم لأداء الامتحان الإلكتروني فى مادتى علم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الثانية، حيث بدأ طلاب 12 محافظة هى الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين.
 
وكان طلاب  15 محافظة: القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بدأوا امتحاناتهم اليوم الخميس منذ التاسعة صباحاً.
 
وأكدت مصادر مسئولة، أن منصة الامتحان الإلكترونى تعمل بكفاءة ولم يتم تلقى أى شكاوى والأمور تسير بشكل طبيعى.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان، على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
كما نبهت الوزارة على ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات، مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية، والتأكد من شخصية الطلاب، والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.
 
 
IMG20210304092510
توافد الطلاب
IMG20210304092550
دخول الطلاب المدرسة
IMG20210304092516

فحص الطلاب


التربية والتعليم

الامتحانات إلكترونية

امتحان الصف الثانى الثانوى

امتحان اللغة الثانية

امتحان علم النفس للثانى الثانوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحان علم النفس والاجتماع

الخميس، 04 مارس 2021 02:00 ص

التعليم تبدأ مراجعة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانى الثانوى على "فيس بوك"

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:36 م

التعليم: إعلان نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على موقع الوزارة

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:51 ص

الحكومة تنفى إطلاق رابط إلكترونى لنتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:34 ص

التعليم: 99% من طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان الفلسفة والأحياء

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:29 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة