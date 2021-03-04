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إتاحة منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب 2ثانوى بـ15محافظة لاختبار اللغة الثانية

الخميس، 04 مارس 2021 09:12 ص
إتاحة منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب 2ثانوى بـ15محافظة لاختبار اللغة الثانية الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى فى 15 محافظة، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع.
 
وشملت الـ 15 محافظة: القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين.
 
وأكدت مصادر مسئولة، أن منصة الامتحان الإلكترونى تعمل بكفاءة، ولم يتم تلقى أى شكاوى والأمور تسير بشكل طبيعى.
 
شهدت المدارس الثانوى تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء دخولهم لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يختبر الطلاب فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع إلكترونيا على التابلت، ونظمت المدارس دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية وأيضا التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامة خلال دخولهم المدارس.

التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحان الإلكترونى

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

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