اليوم السابع
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حكومة الوفاق الليبية تنفى ملكيتها لسفينة تسببت فى تلوث بيئى بالبحر المتوسط

الخميس، 04 مارس 2021 08:15 م
حكومة الوفاق الليبية تنفى ملكيتها لسفينة تسببت فى تلوث بيئى بالبحر المتوسط رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج
كتب : أحمد جمعة

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نفت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، الاتهامات الإسرائيلية بتلويث سفينة مملوكة لليبيا شواطئ البحر المتوسط.


وأعلنت وزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق فى بيان صحفى، إن السفينة كانت مملوكة للشركة الوطنية للنقل البحرى وقد تم بيعها فى ديسمبر 2020 وليس لليبيا أى علاقة بها فى الوقت الحالى.
 

وأشارت الوزارة إلى أنها لن تسمح بالزج باسم ليبيا فى أى صراعات دولية، وأنهم عازمون على اتخاذ الإجراءات لحماية حقوقهم ومقدراتهم.

ويذكر أن إسرائيل أعلنت فى وقت سابق عن تسبب سفينة نفطية مملوكة لليبيا استخدمتها إيران فى تلوث بيئى للسواحل قبالة شواطئها، واصفة هذا الأمر بالإرهاب البيئى من قبل طهران.


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