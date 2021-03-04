حريق بمصنع كرتون بالعاشر من رمضان و10سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.. صور

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمصنع كرتون فى العاشر من رمضان.

دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، وبإشراف العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها.