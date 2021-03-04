اليوم السابع
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حريق بمصنع كرتون بالعاشر من رمضان و10سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 03:39 م
حريق بمصنع كرتون بالعاشر من رمضان و10سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.. صور حريق مصنع الكرتون
الشرقية- فتحية الديب

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نشب حريق بمصنع كرتون فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة بالمصنع.

 
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمصنع كرتون فى العاشر من رمضان.
 
 
دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، وبإشراف العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها.
 
حريق مصنع الكرتون (1)
حريق مصنع الكرتون 

حريق مصنع الكرتون (2)
حريق فى مصنع كرتون

حريق مصنع الكرتون (3)
جانب من الحريق

حريق مصنع الكرتون (4)
حريق مصنع كرتون بالعاشر

 


الشرقية

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