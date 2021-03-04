حجز مقاول جمع 10 ملايين من مواطنين بزعم توظيفها بالبساتين على ذمة التحريات

قررت نيابة البساتين، حجز مقاول 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقيمة 10 ملايين جنيه بدعوى توظيفها فى مجال المقاولات، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (مقاول، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال المقاولات مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال اختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبمواجهته بما نسب إليه، اعترف بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو 10 ملايين جنيه بدعوى توظيفها بمجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، وأمكن التوصل إلى (10) من المجنى عليهم، حيث أقر المتهم بارتكاب 10 وقائع بإجمالى مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه.

وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وقدموا (20) شيكا بدون رصيد مُذيلين بتوقيع المتهم بإجمالى المبالغ المالية المُستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من وقائع آخرى وصولاً لباقى المجنى عليهم.