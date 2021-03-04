اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 04:26 م
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توافد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 04:08 م
توافد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ.. صور كبار السن يتلقون لقاح كورونا
كفر الشيخ_ محمد سليمان

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بدأ المواطنون بمحافظة كفر الشيخ، فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمستشفى قلين المركزى، مقر توزيع لقاح كورونا بحضور قيادات مديرية الصحة، وسط تشديدات للإجراءات الاحترازية الصارمة بين المترددين على المستشفى.

كان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، أكد أن وزارة الصحة والسكان هى الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية المسئولة عن توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد حسب الأولويات وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى جهة تروج لتوفير وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

أحد المواطنين يتلقى اللقاح
أحد المواطنين يتلقى اللقاح

 

قيادات مديرية الصحة
قيادات مديرية الصحة

 

مستشفى قلين
مستشفى قلين

 


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