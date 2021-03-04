اليوم السابع
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تفاصيل تطعيم الصحة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا.. فيديو

الخميس، 04 مارس 2021 07:11 م
تفاصيل تطعيم الصحة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا.. فيديو جانب من تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

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بدأت وزارة الصحة والسكان، في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، ممن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح وممن وصلت إليهم رسالة نصية على الهاتف المحمول أو واتساب، وتم إبلاغهم بشكل رسمى، للتوجه إلى المستشفى.
 

وفيما يتعلق بإمكانية حجز اللقاح قال مسئولون بالوزارة إن الموقع الإلكترونى ما زال مفتوحا، وسيظل مفتوحا أمام جميع المواطنين، حيث سجل حتى الآن، نحو 157 ألف مواطن.
 
وعن الأعراض الجانبية المصاحبة للتطعيم باللقاحات قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة إنها بسيطة، ولا تتطلب الذهاب إلى الطبيب، فهى تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم.
 
وتابع رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة: المستشفيات ، مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، مشيرا إلى وجود أماكن ومراكز مجهزة، لاستقبالهم وفرق طبية لإرشادهم منذ دخول المستشفيات وحتى التطعيم بأول جرعة، وإبلاغهم بموعد الجرعة الثانية للقاح، وكيفية المتابعة اليومية على مدار 21 يوما، حيث إن التطعيم على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

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اليوم السابع بلس

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