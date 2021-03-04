تفاصيل اليوم الأول لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا ببنى سويف والغربية.. صور

المحافظات - هانى فتحى - ناصر جودة - عادل ضرة

شهدت محافظات بنى سويف والغربية والبحيرة، اليوم الخميس، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا. وبدأت محافظة بنى سويف، فى تطعيم أول 50 مواطنا بلقاح كورونا داخل مستشفى بنى سويف التخصصى.

وانطلقت مساء اليوم الخميس، عملية تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة بنى سويف بلقاح فيروس كورونا، بعد تسجيلهم عبر الموقع الرسمى الذى تم تخصيصه للحصول على اللقاح.

وقال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إنه تم تخصيص مستشفى بنى سويف التخصصى كمركز توزيع لقاح كورونا على المواطنين بالمحافظة .

وتابع الدكتور صلاح عمر جودة، أنه تم تجهيز مبنى العيادات الخارجية على أعلى مستوى لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فى أول أيام التطعيم.

كما انطلقت اليوم فعاليات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في البحيرة، بكل من المعهد الطبى القومى بدمنهور ومستشفى دنشال .

وشهد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمودة الجزار، تطعيم عدد من المواطنين بكلا المستشفيين المخصصين .

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، أن التطعيم بالمجان للمواطنين ذوى الأمراض المزمنة وكبار السن ممن سجل نفسه على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط، مضيفا أنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يمكنه الاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة فى التسجيل .

كما شهد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمعهد كبد المحلة، بحضور مديرى الإدارات المعنية بتنظيم وتنفيذ خطة إعطاء اللقاح.

وخلال زيارته للمعهد، تابع وكيل الوزارة، مراحل إعطاء المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، واستمع إلى شرح لآلية تلقى اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقى اللقاح، كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لجميع العاملين بمعهد كبد المحلة والدكتورة أمل شمس مدير الإدارة الصحية بالمحلة، وكافة العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة، على الجهد المبذول مثمناً دورهم الإيجابى فى الوقوف صفاً واحداً للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر حميدة، أنه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكترونى لتسجيل المواطنين الراغبين فى الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وللحصول على أية معلومات.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع التكدس والتأمين الأمنى، وتوفير أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الاولى والثانية وتوفير أماكن لحفظ الطعوم.

من جانبه، قال الدكتور أحمد محرز، مدير معهد الكبد، إن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية كاملة من محافظ الغربية وجميع أجهزة المحافظة، مضيفا أن هناك تدريبا متواصلا لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والأطباء وهيئات التمريض المعاونة وذلك للتأكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم والتدريب على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم واعدام الزجاجات الفارغة، وغيرها من الإجراءات.

وأضاف "محرز"، أن تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا يتم بشكل متصل دون انقطاع حتى فى أيام الجمعة والإجازات الرسمية وذلك من الساعة 3 ظهرا حتى الساعة 9 مساء بمركز اللقاح بكبد المحلة.



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المركز-التخصصى-بدمياط



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