تعليم قنا: 98% نسبة نجاح دخول الطلاب على منصة الامتحان للصف الثانى الثانوى

قنا صابر سعيد

عقدت مديرية التربية والتعليم بقنا، غرفة العمليات، برئاسة الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة امتحان الصف الثانى الثانوى إلكترونيا فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس.

وأوضحت المديرية، أن التقارير والمتابعة الدورية بينت نجاح 98 % من طلاب الصف الثانى الثانوى فى الإدارات التعليمية المختلفة فى الدخول لمنصة الامتحان.

وتابع مدير تعليم قنا، من غرفة العمليات فى حضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، ومديرى إدارات التطوير التكنولوجى والتعليم الثانوى والتعليم الإعدادي، مدى التزام مديرى المدارس بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وتذليل أى عقبات تواجه طلاب الصف الثانى الثانوي، وكذلك طلاب الصف الثانى الإعدادي، وتم التواصل مع غرفة العمليات بديوان عام الوزارة لعرض الموقف أولا بأول.