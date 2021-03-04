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"تعليم الجيزة" تؤكد تعقيم المدارس عقب انتهاء الامتحانات يوميا.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 02:21 م
"تعليم الجيزة" تؤكد تعقيم المدارس عقب انتهاء الامتحانات يوميا.. صور امتحانات الفصل الدراسى الأول
كتب سيد الخلفاوى

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تابع مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات الصف الثانى الثانوى العام لمادتى اللغة الاجنبية الثانية وعلم النفس إلكترونيًا، حيث بلغ إجمالى المقيدين 64519 وعلم النفس 31224 طالب وطالبة بمدارس تعليم الجيزة، وأدى طلاب وطالبات الصف الثانى الإعدادى امتحان واحد متعدد التخصصات، حيث بلغ إجمالى المقيدين 188024 طالب وطالبة . 
 
كما تابع الجيار امتحانات التعليم الفنى بمختلف التخصصات، حيث بلغ إجمالى المتقدمين للامتحانات التعليم التجاري 8325 طالب وطالبه والفندقى 4471 طالب وطالبة والصناعى 13475 طالب وطالبة والزراعى 2912 طالب وطالبة .
 
وأكد "الجيار" فى بيان، أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة، لحل وإزالة أى صعوبات باللجان، والعمل على حلها فوراً، كما أن الغرفة على تواصل دائم مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، لرصد أى مشكلات لإبلاغها أول بأول لإرسالها للوزارة والمحافظة للعمل على حلها.
 
وشدد وكيل المديرية، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة، مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم، والحد من التكدس والتزاحم، تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.
 
الطلاب يؤدون الامتحان وسط اجراءات احترازية
الطلاب يؤدون الامتحان وسط اجراءات احترازية

طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء تأدية الامتحان
طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء تأدية الامتحان

امتحانات الصف الثانى الثانوى
امتحانات الصف الثانى الثانوى

الطلاب ملتزمون بإرتداء الكمامة خلال الامتحانات
الطلاب ملتزمون بارتداء الكمامة خلال الامتحانات

 


تعليم الجيزة

امتحانات الصف الثانى الثانوى العام

امتحانات الفصل الدراسى الاول

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