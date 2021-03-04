تسليم 31 دراجة بخارية لذوى الهمم ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أن كافة مؤسسات الدولة تعمل فى تكامل وتناغم للارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية وذوى الهمم، حيث تتبنى الدولة العديد من المبادرات الرائدة فى مجال تقديم الرعاية، وتمكين هذه الفئات المهمة، انطلاقا من حقها فى حياة كريمة وتوفير سبل العيش الكريم لها، وحقهم فى الاندماج فى منظومة العمل فى مؤسسات الدولة والدفع بخطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن من هذه الفئات المهمة الأشخاص ذوى الإعاقة أو ذوى الهمم الذين يمتلكون القدرات الخاصة، ويحبون وطنهم بالشكل الذى يجعلهم مصدر قوة لمنظومة التنمية بالدولة.

جاء ذلك خلال فعاليات تسليم 31 دراجة بخارية مجهزة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بالسرادق المقام بدار فاقدى الرعاية بشرق النيل مركز بنى سويف، وفى حضورالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تم توفيرها عن طريق التعاون المثمر بين وزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى، ضمن مبادرة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمكنهم تلك الدراجات من الذهاب لأعمالهم أو المشاركة مجتمعيا فى كافة المناحى.

وثمن المحافظ المبادرة التى تتكامل مع مبادرات أخرى فى مجال تمكين ذوى الهمم، مشيرا إلى أن ملف ذوى الإعاقة يأتى فى مقدمة العمل التنفيذى بالمحافظة ومحور هام من الخطة التنموية للمحافظة، مشيرا إلى أن "مبادرة بنى سويف صديقة لذوى الإعاقة" تخطو فيها المحافظة بخطوات جادة وعملية، لافتا إلى أنه أعطى تعليماته أن تحتوى كل المنشآت الخدمية والجماهيرية التى سيتم إنشائها على إنشاءات "إتاحة" لتمكين ذوى الإعاقة من الحصول على هذه الخدمات، منوها على أن خطة التمكين أيضًا تحتوى على توفير الدعم الاقتصادى لهذه الفئة بالشراكة مع المجتمع المدنى.

فيما أكدت الوزيرة أن هذه المبادرة ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات التى تتبناها الوزارة بالشراكة مع المجتمع المدني، لتوفير الرعاية اللائقة لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية، فى إطار خطة الدولة لإتاحة كافة السبل للتمكين الاقتصادى، والارتقاء بمنظومة الخدمات التى تقدم لهم، مشيدة بالجهود المبذولة من العاملين بالتضامن الاجتماعى بالمحافظة.

كما تضمنت الفعاليات توزيع حزمة من المساعدات العينية والمادية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم قروض لتمويل مشروعات صغيرة، حيث تم توزيع 200 بطانية، و200 كرتونة مواد غذائية و200 عباية نسائية، و400 كجم من اللحوم، و10 عقود لتمويل مشروعات صغيرة بقروض حسنة بقيم تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه للمشروع الواحد بحسب حجم وطبيعة النشاط.



محافظ-بنى-سويف-مع-ذوى-الهمم-عقب-تسلم-الدراجات-البخارية



محافظ-بنى-سويف-مع-مسؤلى-المحافظة-خلال-تسليم-خطابات-الدراجات-البخارية