اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 04:09 م
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بوتين: على الانترنت الالتزام بالقوانين والقواعد وإلا سينهار المجتمع

الخميس، 04 مارس 2021 03:16 م
بوتين: على الانترنت الالتزام بالقوانين والقواعد وإلا سينهار المجتمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة التزام الانترنت بالقواعد الأخلاقية للمجتمع، محذرًا من انهيار المجتمع من الداخل إذا لم تتم مراعاة هذه المعايير والشرائع من قبل الانترنت. 
وقال بوتين - خلال لقائه بالمشاركين في فعالية المساعدة المتبادلة للمتطوعين الروس "نحن معًا" اليوم الخميس -: "لقد تغلغل الانترنت بالفعل في جميع مجالات حياتنا، وعلى العموم لا يزال يتعين عليه الالتزام ليس فقط بالقوانين والقواعد القانونية الرسمية، ولكن أيضًا بالقوانين الأخلاقية للمجتمع الذي نعيش فيه". 
وأضاف الرئيس الروسي : "في حال عدم الالتزام بهذه القواعد الأخلاقية والقوانين الرسمية، فسوف ينهار هذا المجتمع من في الداخل".

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الرئيس الروسى

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