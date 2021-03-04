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بمناسبة 130 عاما على إنشائها.. تعرف على خطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

الخميس، 04 مارس 2021 10:13 ص
بمناسبة 130 عاما على إنشائها.. تعرف على خطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة حديقة الحيوان بالجيزة
كتب سمير حسنى

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كشف الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن خطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة بمناسبة الاحتفال بمرور 130 عاما على إنشائها.، مشيرا إلى خطة الإكثار التي أسفرت عن زيادة في أعداد الحيوانات واستبدالها بأخرى مثل "الزراف" دون أى تكلفة أو أعباء على الدولة.

وأكد "رجائي" في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الحديقة عادت الى سابق عهدها، من حيث رعاية الحيوانات ونظافة البيوت، كاشفا عن توفير "بدالات" في المصارف المائية الجديدة قريبا.

وأوضح أن الحديقة قامت بإنشاء مقاعد ومناطق جديدة للزوار، فضلا عن مناطق خدمات و"طفطف" لتنقل الزوار، ومنطقة ملاهي كاملة.


حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة

حدائق الحيوان

الزرافة

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