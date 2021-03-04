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بريطانيا: سحبنا قانون انتقاد إيران لمنحها فرصة العودة للمفاوضات النووية

الخميس، 04 مارس 2021 06:16 م
بريطانيا: سحبنا قانون انتقاد إيران لمنحها فرصة العودة للمفاوضات النووية إيران - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا تحتفظ بحق إعادة تقديم مشروع القانون الذي ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية: سحبنا قانون انتقاد إيران لمنحها فرصة العودة إلى المفاوضات النووية.

وفى وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي فرنسي لرويترز اليوم الخميس، إن إيران أعطت إشارات مشجعة في الأيام القليلة الماضية بشأن استئناف الدبلوماسية النووية وبدء محادثات غير رسمية.

وأضاف المصدر أن القوى الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا قررت عدم تقديم قرار ينتقد إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إعطاء الدبلوماسية فرصة وعدم الإضرار بإمكانات عقد اجتماع نووي غير رسمي.

 


ايران

بريطانيا

البرنامج النووي

الوكالة الدولية

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