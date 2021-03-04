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بدء أعمال التصحيح لأوراق الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء

الخميس، 04 مارس 2021 11:56 ص
بدء أعمال التصحيح لأوراق الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء أعمال التصحيح
شمال سيناء - محمد حسين

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انطلقت اليوم الخميس، أعمال مركز التصحيح للشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء، حيث أعلنت المنطقة فى بيان لها اليوم، أن عدد الأوراق الخاصة بالمرحلة الابتدائية فى كل مادة 590 ورقة، وتم توزيعها على غرف التصحيح، وأن عدد المصححين المقدرين للدرجات للمرحلة الابتدائية عددهم 30 مقدرا فى مختلف التخصصات.

ولفت البيان، إلى أن جميع المقدرين حضروا دون تقصير، بالإضافة إلى الاشراف العام على الغرف، وتم نقل كافة الأوراق من مقر الكنترول المركزى إلى مركز التصحيح تحت عناية شديدة وتأمين عالى المستوى، وتستمر أعمال التصحيح لمدة يومين أيام ، لمراعاة الدقة والمراجعة اللازمة بعد التصحيح وحفاظا على حقوق الطلاب فى كل ورقة.

وقال الشيخ محسن ابو القاسم مدير منطقة شمال سيناء الأزهرية، إن أعمال التصحيح تسير وفق معطيات دقيقة وصحيحة، ولا تهاون مع حقوق الطلاب داخل أوراق الإجابة، لافتا إلى أن التأمين لمقر مركز التصحيح تحت سيطرة القوات الأمنية والتأمين، مع توفير كافة الخدمات للمصححين داخل مقر التصحيح.

وأشار محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إلى انه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية اتجاه أعضاء مركز التصحيح وتتم المتابعة الدورية لهم.

 


تصحيح امتحان

شمال سيناء

الازهر الشريف

امتحانات نصف العام

منطقة شمال سيناء الازهرية

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