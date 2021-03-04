اليوم السابع
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بايدن يعلن دعم مشروع قانون ترعاه رئيسة مجلس النواب لإصلاح النظام الانتخابى

الخميس، 04 مارس 2021 03:22 م
بايدن يعلن دعم مشروع قانون ترعاه رئيسة مجلس النواب لإصلاح النظام الانتخابى جو بايدن
كتب سمير حسنى

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعم مشروع قانون ترعاه رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، لإصلاح النظام الانتخابي فى البلاد، بحسب ما أوردته قناة العربية.

وقال بايدن، إن الولايات المتحدة ـحتاج إلى تشريعات قوية لحماية الانتخابات والديمقراطية بعد تهديدات غير مسبوقة.، متعهدا بالعمل على تحديث وتأمين الانتخابات المستقبلية من أي تهديدات.

ويتم انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه كل أربع سنوات، وخلافا لما يعتقده الكثيرون فإن الناخبين الأمريكيين لا يقومون بانتخاب رئيسهم مباشرة، بل يتم حسم الانتخابات عن طريق للهيئات الانتخابية أو المجمع الانتخابي التي تتكون من 538 مندوباً.

وهذا العدد يوازي عدد أعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، علاوة على ثلاثة أعضاء من مقاطعة كولومبيا التي يوجد بها العاصمة واشنطن على الرغم من أنها لا تملك أى تمثيل انتخابي فى الكونجرس، حيث يكون لكل ولاية أمريكية داخل هذا المجمع الانتخابي عدد معين من الأصوات بحسب عدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونجرس.

وشهدت الانتخابات الأمريكية الأخيرة والتى فاز بها بايدن، جدلا واسعا، بعد أن شكك فى نتائجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.


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الرئيس الامريكي

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