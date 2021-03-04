انطلاق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" اليوم بحضور وزيرة الثقافة

وأضاف "الدسوقي"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم استكمال فعاليات زيارة وزيرة الثقافة، بتفقد متحف النصر بعد تطويره ثم افتتاح شارع محمود ياسين، وتفقد حديقة فريال بعد تطويرها وافتتاح منفذ بيع كتب هيئة الكتاب بمدينة بورفؤاد ثم افتتاح سينما مصر بعد تطويرها، ثم افتتاح عرض مسرحي بقصر الثقافة لفرقة الغد.

وكشف المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد، تفاصيل "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"، بأنه لأول مرة أساتذة من كلية الفنون متخصصين في المسرح والفنون التشكيلية والسينما والباليه وتدريب أبنائنا بدون مقابل عليها تحت إشراف دكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى فرقة رضا والفرقة القومية والفرقة الاستعراضية وبالمجان.

وأشار إلى أن جميع فرق الفنون الشعبية والمسرحية ستكون مشاركة في الفعاليات، كما أن هناك ندوات ودورات تدريبية من عظماء كتاب مصر، وليالي بورسعيد الرمضانية يحييها كل المنشدين بجانب الفعاليات الدينية، وكذلك ليالي بورسعيد الصيفية وتنتهي الفعاليات يوم 31 ديسمبر.

وأوضح "الدسوقي"، أنه تم اختيار بورسعيد كعاصمة للثقافة المصرية كون لديها مقاومات تؤهلها لأن تكون عاصمة الثقافة المصرية لمدة 10 أيام مقبلة، منها: وجود الأماكن التي تتحمل هذه العروض خاصة وجود مبادرة حدائق بلا أسوار التي ستستضيف فعاليات مبادرة حدائق بلا جدران، ووجود أكثر من 14 مسرحا على مستوى المحافظة في الأماكن المفتوحة بالإضافة إلى مبادرة إنتماء التي تنظمها في كافة المجالات وتهدف لتعزيز وتنمية الانتماء للوطن.

واستكمل أن أكبر فرق للفنون الشعبية والتلقائية وفرق للأطفال ستشارك في فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، وتدريبات في الباليه فهناك أكثر من 5 آلاف طفل يمارسون الباليه في بورسعيد، وفرق في الجامعات فازوا بمراكز عديدة على مستوى الجمهورية.