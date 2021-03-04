اليوم السابع
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الوحدة المحلية بالرحمانية عن تشييد منزل فوق مسجد: المبنى مخالف ولن يٌقبل طلب التصالح

الخميس، 04 مارس 2021 12:41 ص
الوحدة المحلية بالرحمانية عن تشييد منزل فوق مسجد: المبنى مخالف ولن يٌقبل طلب التصالح منزل أعلى مسجد
كتب رامى محيى الدين

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علق عادل العباسى، رئيس الوحدة المحلية بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، على صورة مبنى أعلى مسجد والتي أثارت الجدل، قائلاً إن المبنى عبارة عن مسجد وفوقه منزل مبنى من عام 2013 من أيام الثورة، والمبنى مخالف ولا توجد رخصة بناء للمسجد.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: تم اتخاذ الإجراءات القانونية من محاضر ومخالفات منذ 2013 وصاحب العقار تقدم بطلب تصالح وتم إحالته للجنة فنية وبالتأكيد لن توافق على هذا البناء، وبالتالي هو مطالب بإزالة العقاروسيتم إزالة الطابق العلوى.
 
وأكد: العمارات السكنية دائما تكون في المدن بينما في القرى تكون زوايا صغيرة، أما عن هذا المبنى إذا تبرع به للأوقاف كمبنى دينى سيتم قبوله إنما أن يكون مبنى سكنى لن يتم قبوله.
 

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