النيابة تحقق فى بلاغ يتهم شخصا بالتعدى على عمال شركة مياه الشرب بكفر الزيات

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد تامر طنطاوي مأمور مركز كفر الزيات، يفيد بتحرير عمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع كفر الزيات، محضراً برقم 23 جنح، يفيد أنه أثناء عملهم في "تسليك" شبكة الصرف الصحي بشارع سعد زغلول، أقدم أحد المواطنين على التعدي عليهم بالضرب وإصابة أحدهم بجرح قطعي فى الوجه، وتمزيق ملابسهم.

من جانبه، أكد المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، على قيام الشركة بتقديم الدعم اللازم لعمالها والوقوف بجانبهم لحين الحصول على حقهم بالقانون، مشيرا إلى أنه تم تكليف الشئون القانونية بالشركة ومدير فرع الشركة بكفر الزيات، بتقديم الدعم للعمال المعتدي عليهم أثناء عملهم، والحفاظ على حقهم القانوني.