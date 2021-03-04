المشدد 4 سنوات لتشكيل عصابى لحيازته مواد مخدرة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز ههيا بالسجن المشدد 4 سنوات، ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وسكرتارية حسن عبد المجيد، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 12885 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة ههيا، ليوم 21 أكتوبر، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد إسلام نجيدة، رئيس مباحث ههيا، برئاسة العميد أسامة ربيع، بإدارة البحث الجنائي، من ضبط "أ م" عاطل و"س ع" و"م م" نفاذا لإذن النيابة العامة، وضبط بحوزتهم 73 كيس من مخدر البانجو وسلاح نارى فرد خرطوش، وتبين تكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز ههيا.

وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.