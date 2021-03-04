الليرة التركية تنزلق صوب أقل مستوى منذ بداية 2021

رويترز

تراجعت الليرة التركية اليوم الخميس، ووصلت إلى مستوى 7.5 للمرة الأولى منذ 18 يناير بضغط من مخاوف عالمية حيال ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والقلق من زيادة التضخم في تركيا.

وهبطت الليرة التركية مقابل الدولار إلى 7.5145 مقارنة مع 7.4550 أمس الأربعاء، حين أظهرت بيانات أن التضخم السنوي زاد إلى 15.6 بالمئة في فبراير.

وكانت قد واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار أمس الأربعاء، لتضعف بنسبة 1.5 بالمئة بالتوازي مع مكاسب للدولار في أسواق أخرى بينما يعكف المستثمرون على تقييم بيانات تُظهر ارتفاع التضخم إلى أكثر من 15 بالمئة في فبراير.