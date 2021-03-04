العلاج السلوكى المعرفى يقلل التوتر ويحسن الحالة المزاجية للنساء الحوامل

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة نورث وسترن ميديسين الأمريكية أن العلاج السلوكي المعرفي يمكن أن يقلل من التوتر ويحسن الحالة المزاجية لدى النساء الحوامل، كما أوصت نتائج الدراسة إلى إضافة زيارات صحية منزلية من قبل متخصصين مدربين في مجال الصحة إلى النساء الحوامل لعلاج اكتئاب بعد الولادة.





ووفقاً لموقع "ميديكال" ستصاب واحدة من كل خمس نساء باكتئاب ما بعد الولادة، وتتأثر كل من الأم والطفل سلبًا باكتئاب ما بعد الولادة.وقال الباحثون: "إن منع اكتئاب ما بعد الولادة قبل أن يبدأ أمر بالغ الأهمية في تعزيز صحة ورفاهية الأمهات الجدد وأطفالهن".وأشاروا إلى أنه "من خلال التدريب والإشراف المناسبين، يمكن للعاملين الصحيين غير المتخصصين القيام بعمل جيد".

هذه هي الدراسة الأولى لمعرفة الباحثين التي استخدمت الزائرين العاديين في المنزل لتقديم تدخل وقائي للاكتئاب بعد الولادة.

ركزت الدراسات السابقة التي أجريت على العاملين الصحيين غير المتخصصين على علاج اكتئاب ما بعد الولادة.

وقال الباحثون أن هناك اهتمامًا متزايدًا بمفهوم "تحويل المهام" ، أو نقل الرعاية من أكثر من تخصص (على سبيل المثال ، أخصائيو الصحة العقلية) إلى العاملين الصحيين الأقل تخصصًا.

قال تاندون، وهو أيضًا المدير المشارك لمركز صحة المجتمع في فاينبرج: "تشير هذه الدراسة إلى أنه من الممكن" تغيير المهام "في تقديم التدخلات التي تهدف إلى منع اكتئاب ما بعد الولادة للزوار المنزليين شبه المحترفين."