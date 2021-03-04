العربية نقلا عن بلومبيرج: واشنطن تدرس وضع حاكم مصرف لبنان على لائحة العقوبات

كتب أحمد عرفة

ذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس وضع حاكم مصرف لبنان على لائحة العقوبات وتجميد حساباته بالخارج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

يأتي هذا في وقت استدعى فيه الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمناقشة أسباب الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف، والعوامل التى أدت إلى مزيد من انهيار الليرة، والتحقيق بالموضوع تمهيداً لإحالة النتائج إلى النيابة العامة لملاحقة المتورطين.

جاء ذلك فى ظل اسستمرار فرض القيود المصرفية على سحب الودائع وفق موقع لبنان 24.