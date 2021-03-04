اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العربية نقلا عن بلومبيرج: واشنطن تدرس وضع حاكم مصرف لبنان على لائحة العقوبات

الخميس، 04 مارس 2021 10:29 م
العربية نقلا عن بلومبيرج: واشنطن تدرس وضع حاكم مصرف لبنان على لائحة العقوبات مصرف لبنان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس وضع حاكم مصرف لبنان على لائحة العقوبات وتجميد حساباته بالخارج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

يأتي هذا في وقت استدعى فيه الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمناقشة أسباب الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف، والعوامل التى أدت إلى مزيد من انهيار الليرة، والتحقيق بالموضوع تمهيداً لإحالة النتائج إلى النيابة العامة لملاحقة المتورطين.

 

جاء ذلك فى ظل اسستمرار فرض القيود المصرفية على سحب الودائع وفق موقع لبنان 24.

 

 

 


لبنان

حاكم مصرف لبنان

عقوبات

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة