العربية: إجراءات أمنية مشددة أمام مبنى الكونجرس الأمريكى بعد تهديدات باقتحامه

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك إجراءات أمنية مشددة أمام مبنى الكونجرس الأمريكي بعد تهديدات باقتحامه.

وقبلها قالت شرطة الكونجرس الأمريكى: نحن على علم بالتهديدات المحتملة ضد أعضاء الكونجرس ومجمع الكابيتول ونستعد لمواجهتها، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي، فى وقت سابق، إن أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير الماضي، والتي خلفت 5 قتلي في مداهمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وعناصر الشرطة، "كانت مصدر إلهام لعدد من المتطرفين الإرهابيين داخل وخارج الولايات المتحدة".

وقال راي في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء: مكتب التحقيقات لا يزال يتطلع إلى ما إذا كان أي لاعبين أجانب قد يسعون إلى التسلل إلى الجماعات المحلية لاستغلال نقاط الضعف.