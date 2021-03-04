وأضاف هانز كلوج - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "أن ما تشهده مستشفياتنا والطواقم الطبية من ضغط مستمر جراء الوباء لا يقابل بأعمال تضامن وتعاون طبي بين جيراننا الأوروبيين.. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لا ينبغي أن تكون أنظمتنا الصحية في هذا الوضع".