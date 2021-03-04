وذكرت قناة (أنديا تي في) الهندية، اليوم، أن الشرطة تلقت اتصالًا هاتفيًا من مجهول يحذر من وجود قنبلة داخل الضريح على وشك الانفجار، مما حدا بالسلطات إلى سرعة إجلاء جميع السياح الموجودين داخل الضريح، وبدء عملية تفتيش واسعة النطاق.



وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الشرطة أعلنت في وقت لاحق أن البلاغ "كاذب" وجاري تعقب المكالمة الهاتفية، فيما أعيد فتح المزار أمام السياح.

يذكر أن الضريح المصنوع من الرخام الأبيض والمزخرف بالأحجار الكريمة، شيد بين عامي 1631 و1648 على يد الأمبراطور المغولي شاه جاهان تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل، وهو مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

