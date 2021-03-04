السجن المشدد 5 سنوات لصاحب مزرعة بتهمة حيازة مواد مخدرة لترويجها بالشرقية

تعود أحداث القضية رقم 35477 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 16 نوفمبر عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بتمكن الأجهزة الأمنية بالمركز نفاذا لإذن النيابة العامة، من ضبط "م ح ع" 49 سنة، صاحب مزرعة "إنتاج حيوانى" ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 3 طرب من جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وأحالته النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.