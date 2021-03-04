وأكدت الهيئة -التي تضم عدة محامين من أبرزهم محمد ولد أشدو- عدم شرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، موضحة أن المنع من التنقل -الذي أشعر به موكلهم- كان شفهيا من طرف الضبطية القضائية، ولم تكن تمليه ضرورة البحث، ولا يستلزمه واقع موكلهم "المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل استدعاءات الضبطية القضائية، وسلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه".



وكانت النيابة العامة قد وضعت محمد ولد عبد العزيز شهر أغسطس الماضي تحت المراقبة المباشرة للشرطة، ومنعته من مغادرة نواكشوط وجمدت أمواله وصادرت جواز سفره، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالفساد خلال العقد الماضي.