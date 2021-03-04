الخارجية الروسية: أمريكا ستعتبر كل من ينافسها عدوا

وكالات

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة ستعتبر أي دولة خصما لها إذا كانت هذه الأخيرة منافسة لها في أي مجال كان.

وفي تعليقها على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، حول خصوم واشنطن، قالت زاخاروفا في حديثها لإذاعة "موسكو تتكلم"، اليوم الخميس: "إنها (الولايات المتحدة) ستعتبر عدوا رئيسيا بالنسبة لها كل من سينافسها في أي مجال. طبعا وإضافة إلى العامل الذي يجب أن يعرض تحالفها (تحالف الولايات المتحدة مع الغرب برئاسة واشنطن) ويوحدها، يوجد هناك عامل آخر وهو المنافسة الخاسرة التي لا يمكنها إجراؤها على الأساس المعترف به دوليا."

وأضافت "وبالتالي فإن ردع روسيا يهدف إلى منع بلادنا من الفرصة للتنافس على قدم المساواة والتقدم عليها على قدم المساواة في مجال ما، ومثلا في الساحة الدولية وعلى أساس القانون. وتواجه الصين المشكلة نفسها" مع الولايات المتحدة.