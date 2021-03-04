الحماية المدنية بالشرقية تحاول السيطرة على حريق مصنع كرتون بالعاشر.. فيديو

الشرقية _فتحية الديب

دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، قبل قليل بـ 15 سيارة إطفاء؛ للسيطرة على حريق بمصنع لتصنيع الكرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وهرعت سيارات الإسعاف ولم يسفر الحريق حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بمصنع كرتون بالعاشر من رمضان، مقام على مساحة 3000 متر.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد ابوفول،رئيس قسم الحماية بالعاشر، وبإشراف العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 15 سيارات إطفاء السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها.