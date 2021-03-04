اليوم السابع
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الحكومة تنفى تسريح عاملين بالدولة تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية

الخميس، 04 مارس 2021 11:35 ص
الحكومة تنفى تسريح عاملين بالدولة تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة، ما تردد من أنباء، عن تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية.
 
 
 

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تسريح العمالة

الحكومة

المركز الاعلامى

ملفات وظيفية

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