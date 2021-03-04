الحكومة تنفى تسريح عاملين بالدولة تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء، عن تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية.
الحكومة تنفى تسريح عاملين بالدولة تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفيةالخميس، 04 مارس 2021 11:35 ص
مصطفى مدبولى
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