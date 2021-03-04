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الحكم بسجن وزير الدفاع الفرنسى السابق عامين فى قضايا فساد

الخميس، 04 مارس 2021 01:05 م
الحكم بسجن وزير الدفاع الفرنسى السابق عامين فى قضايا فساد ساركوزى
كتب سمير حسنى

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قصت محكمة فرنسية اليوم الخميس، بسجن وزير الدفاع السابق فرانسوا ليواتر لمدة عامين، مع وقف التنفيذ فى قضية فساد.، بحسب مصادر إعلامية.

وقبل يومين قضت محكمة فرنسية بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى بتهم فساد أيضا.

وأعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، عن استعداده للذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإثبات براءته، بعد إدانته بتهم الفساد من قبل القضاء الفرنسي.

وقال الرئيس الفرنسي الأسبق: لقد استأنفت القرار القضائي، وربما سأضطر لمواصلة هذه المعركة حتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سيكون ذلك مؤلما بالنسبة لي أن أضطر إلى إدانة بلدي، لكنني مستعد لذلك لأن هذا سيكون ثمن الديمقراطية.

ولفت الرئيس الفرنسي الأسبق إلى أنه لن يترشح للرئاسة في عام 2022 لكنه سيعلن تأييد مرشح في الوقت المناسب. 


فساد

فرنسا

ساركوزي

وزير الدفاع الفرنسي السابق

قضايا فساد

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