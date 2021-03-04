الحبس عامين لمدرس وأمين مخزن لانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، بمعاقبة مدرس وأمين مخزن بدائرة مركز بلبيس، لانضمامهما لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهما فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، بالحبس عامين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على مدرس، مقيم دائرة مركز بلبيس، وحرر له المحضر رقم 6512 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020، وأمين مخزن وتحرر له المحضر رقم 6511 جنح أمن دولة بلبيس لسنة 2020 لانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

وبالعرض على نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، قدمتها إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.