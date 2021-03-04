اليوم السابع
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التضامن : تكثيف برامج التوعية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية بقرى "حياة كريمة"

الخميس، 04 مارس 2021 03:00 م
التضامن : تكثيف برامج التوعية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية بقرى "حياة كريمة" حياة كريمة
كتب مدحت وهبة

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تواصل  الحكومة ممثلة فى الوزارات والهيئات المعنية العمل تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ المبادرة حيث تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية بعد تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى فى 143 قرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
 
فيما تكثف وزارة التضامن الاجتماعى برامج التوعوية أيضا بالقرى المستهدفة مثل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والزواج المبكر وكذلك التوعية بمشكلة الزيادة السكانية مع توفير وسائل تنظيم الأسرة بعيادات "2 كفاية" التى تنفذها الوزارة بالعديد من المحافظات بجانب أيضا إنشاء مراكز مجتمعية للمتسربين من التعليم، وأيضا مراكز تأهيل لتقديم الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة كما ستعمل الوزارة على تأهيل وبناء قدرات الجمعيات الأهلية فى هذه القرى من أجل التوسع فى الأنشطة والخدمات بما سيساهم بشكل كبير تنفيذ الأنشطة للأسر بالقرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" حيث تنسق وزارة التضامن مع 13 وزارة وجهة حكومية من أجل تنفيذ التدخلات الاجتماعية بالقرى.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد كتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنًيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".
 

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