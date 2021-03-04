اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 01:05 م
خالد صلاح
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التشيك تسجل 15 ألفا و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 04 مارس 2021 11:53 ص
التشيك تسجل 15 ألفا و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا اختبارات لاكتشاف لقاح ضد كورونا
براغ (أ ش أ)

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سجلت وزارة الصحة فى التشيك، 15 ألفا و88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذكر راديو (براغ الدولى) اليوم الخميس، أن إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في التشيك بلغ 21 ألفا و128 حالة بينهم ألف حالة تم تسجيلها خلال الأيام الستة الماضية فقط.

وأضاف الراديو أن عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بالفيروس والمتواجدة داخل المستشفيات حاليا يبلغ أكثر من 1700 شخص.

وكان مكتب الائتمان فى التشيك، أعلن أن شهر فبراير الماضي شهد أعلى عدد لحالات إفلاس الشركات منذ يونيو من العام الماضى جراء تفشى كورونا، وذكر ردايو "براغ الدولي" أن 64 شركة أعلنت إفلاسها خلال فبراير، فيما تقدم 530 رائد أعمال بطلبات لإعلان إفلاسهم وتم إعلان 1264 حالة إفلاس شخصية.

وأضاف الراديو أن جميع الأرقام شهدت زيادة عن يناير الماضي، فيما شهد أيضا إنشاء الشركات الجديدة انخفاضا خلال يناير.

 


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فيروس كورونا

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