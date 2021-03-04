التحقيقات تكشف تفاصيل تورط 4 متهمين فى سرقة مركز تجميل بـ"6 أكتوبر"

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل تورط 4 أشخاص فى سرقة مركز تجميل بالجيزة، حيث تبين أن اثنين من المتهمين توجها إلى المركز قبل الواقعة، بعدة أيام؛ لإجراء جلسة مساج، إلا أن مشاجرة نشبت بينهم وبين العاملات بالمركز، بسبب خلاف على سعر الجلسة؛ دفعتهم إلى سرقة المركز.

وتابعت التحقيقات، أنه بعد عدة أيام من المشاجرة، اتفق المتهمين الأول والثاني مع اثنين أخرين وطلبا منهما؛ سرقة المركز، وبالفعل توجه المتهمين إلى المركز بقصد سرقته، واستوليا على 11 ألف جنيه، وأحذية خاصة بالعملاء، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم قبل هروبهم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول والثاني "المحرضين"، اختلفا مع القائمين على المركز حول قيمة جلسة المساج، بعد أن علما أن قيمتها 1000 جنيه، فحدث بينهم شد وجذب مع القائمين على المكان، وحاولا التحرش بالعاملات، الذين قاموا بطردهما.