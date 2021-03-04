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البيت الأبيض: توفير لقاحات كورونا قبل شهرين من الموعد المتوقع بسبب اجراءات بايدن

الخميس، 04 مارس 2021 11:20 ص
البيت الأبيض: توفير لقاحات كورونا قبل شهرين من الموعد المتوقع بسبب اجراءات بايدن البيت الابيض وبايدن
كتب محمد شعلان

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أكد البيت الأبيض، أن الاجراءات التى يتخذها الرئيس الأمريكى جو بايدن حيال مواجهة أزمة تفشى كورونا، ستؤدى إلى إمداد بلقاحات كافية لكل مواطن أمريكى قبل الموعد المحدد لتوفيرها، وذلك بعد أن أعلنت إدارته أن شركة ميرك ستتعاون مع شركة جونسون آند جونسون لتوسيع إنتاج لقاح جونسون آند جونسون، ليكون متوافر لجميع الأمريكيين.

وأشاد الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر"، بإجراءات بايدن التي تؤكد توفير لقاحات كافية للأمريكيين قبل الموعد المحدد بشهرين، قائلا: " بسبب الإجراء التاريخي للرئيس بايدن، سيكون لدينا لقاحات كافية لكل أمريكي قبل شهرين مما كان متوقعًا".

البيت الابيض على تويتر
البيت الابيض على تويتر

 

وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن فى تصريحات حول توزيع لقاحات فيروس كورونا، بعد أن أعلنت إدارته أن شركة ميرك ستتعاون مع شركة جونسون آند جونسون لتوسيع إنتاج لقاح جونسون آند جونسون، إن جميع الأمريكيين سيكونوا حصلوا على اللقاح بنهاية شهر مايو.

وقبل ذلك، وصف الرئيس الأمريكى الشراكة بين الشركتين بأنها خطوة رئيسية إلى الأمام فى توسيع نطاق الوصول إلى اللقاح لكل أمريكى، وقال بايدن: "هذا هو نوع التعاون الذى رأيناه بين الشركات خلال الحرب العالمية الثانية، وإنه مع الشراكة المخطط لها بين ميرك وجونسون آند جونسون، سيكون لدى الولايات المتحدة الآن إمدادات كافية من اللقاح لكل شخص بالغ في أمريكا بحلول نهاية مايو".

وشجع بايدن جميع الأمريكيين على الاستمرار في ارتداء الأقنعة للحد من انتشار فيروس كورونا ، قائلاً فى تصريحات سابقة حول توزيع لقاحات فيروس كورونا، "الآن ليس الوقت المناسب للتوقف، وأن هناك ضوء فى نهاية النفق، لكن الوضع الخطر لم ينته بعد".


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