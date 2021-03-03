تعرف على كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

يستطيع المواطن الحصول على بطاقة الرقم القومى خلال 24 ساعة، فى ظل نظام التحول الرقمى والاعتماد على التقنيات الحديثة، حيث يعد تحديث نظام الأحوال المدنية فى مصر من متطلبات بناء مجتمع عصرى يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الاجتماعى.

وحققت ادارة الأحوال المدنية نجاحا ملموسا ومشهودا حتى الآن في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات وإدارة قواعد البيانات حيث تم ميكنة سجلات الوقائع الورقية الخاصة بالمواطنين والمتوافرة في العديد من جهات الدولة (إدارة الأحوال المدنية - دار المخطوطات - أجهزة المحليات - وزارة الصحة).

ويستطيع المواطن استخراج العديد من الأوراق الثبوتية من خلال الأحوال المدنية، وأبرزها بطاقة الرقم القومي المميكنة، سواء عن طريق الحضور للسجل المدني أو الإنترنت.

وهناك مستندات مطلوبة لاستخراج بطاقات الرقم القومى المميكنة أول مرة

- استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومى

- بطاقة تحقيق الشخصية ( شخصية /عائلية ) أو جواز سفر لإثبات شخصية المواطن

- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج ( بالنسبة للزوجات فقط ).

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالأدارة الخاص

وفور تجهيز كافة الأوراق المطلوبة، يستطيع المواطن الحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال الحصول على استمارة بـ 170 جنيها لاستخراج البطاقة خلال 24 ساعة.