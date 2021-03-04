البرازيل تسجل أسوأ أداء اقتصادى لها منذ 25 عامًا بتراجع 4.1% فى 2020

فاطمة شوقى

تقلص الاقتصاد البرازيلى الذى يُقاس بإجمالى الناتج المحلى (GDP)، فى عام 2020 بنسبة 4.1٪، أى أقل من الاقتصادات الإقليمية الرئيسية الأخرى بفضل الإعانات المدفوعة حتى ديسمبر لملايين البرازيليين لمواجهة وباء كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأشارت قناة "تيلى سور" الفنزويلية إلى أنه على الرغم من هذا الانخفاض الملحوظ، إلا أن النتيجة أفضل إلى حد ما من متوسط ​​الانكماش البالغ 4.2٪ المتوقع قبل وقت قصير من نهاية عام 2020، القطاع الوحيد الذى سجل نموًا العام الماضى كان الزراعة (2٪) ، بينما خسرت الصناعة 3.5٪ وانخفضت الخدمات بنسبة 4.5٪ ، حسب الإحصاءات الرسمية معهد لتوقعات المعهد الدولي للجودة IBGE.

وعلى صعيد الطلب، تراجعت الاستثمارات بنسبة 0.8٪ وهبط استهلاك الأسر بنسبة 5.5٪، وبالقيم الحالية بلغ إجمالى الناتج المحلى (GDP) لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ما يعادل حوالى 1.43 تريليون دولار، حيث سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 4.8 % ، بما يعادل 6820 دولارًا ، وفقًا للمعهد الدولي للإحصاء.

وكان سقوط اقتصاد البرازيل عام 2020 أقل بكثير مما توقعه صندوق النقد الدولي في يونيو (-9.1٪) ومن الاقتصادات الإقليمية الأخرى ، مثل المكسيك (-8.5٪) أو الأرجنتين (-10٪) ، وذلك بفضل المساعدات التي قدمتها الحكومة من أبريل إلى ديسمبر لثلث 212 مليون برازيلي.

ومع ذلك ، فإنه لا يزال أكبر انخفاض منذ بداية السلسلة التاريخية الحالية في عام 1996 والثالث منذ بداية القرن العشرين ، بعد عام 1981 (-4.25 %) و ​​1990 (-4.35 %) ، في ما يلي- يُطلق عليه "العقد الضائع" لأمريكا اللاتينية ، وفقًا لتوقعات المعهد الدولي للجودة (IBGE).